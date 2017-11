Movida, arriva l'ordinanza del Comune: previste sanzioni fino alla chiusura

Sarà depositata in giornata l'ordinanza della giunta comunale di Napoli sulla movida cittadina. Ad assicurarlo è il sindaco Luigi de Magistris in un'intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente Canale 9 - 7 Gold.

“Riteniamo serva equilibrio e collaborazione da parte di tutti – spiega il sindaco – nel testo sono previsti orari specifici con riferimento ad attività nei luoghi della movida e soprattutto sanzioni per le violazioni gravi di alcune regole di comportamento. Erano già state delle regole con un patto di convivenza civile: alcune cose hanno funzionato, altre no. Per le cose che non funzionano interverrà questa ordinanza con sanzioni che possono arrivare fino alla chiusura di determinate attività economiche".

"Non è cambiata la filosofia di questa città – puntualizza il primo cittadino – e attraverso il contributo di tutti dobbiamo trovare un punto di equilibrio. La movida non si può eliminare e le attività economiche devono poter svolgere il proprio lavoro. Serve un grande senso di responsabilità da parte di tutti e un ruolo importante lo avranno le forze di polizia soprattutto per la viabilità di zone come via Aniello Falcone e Bagnoli”.

“Non dobbiamo dimenticare – ha concluso Luigi de Magistris – che va tutelato anche il diritto alla sicurezza dei ragazzi per bene che partecipano alla movida".