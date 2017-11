Movida a Napoli, vertice in Prefettura: "Nei prossimi giorni l'ordinanza"

Si è svolto quest'oggi, presso la Prefettura di Napoli, il Comitato metropolitano per l'Ordine e la sicurezza istituito dalla legge Minniti in tema di sicurezza urbana. Tra gli argomenti al centro del vertice, la questione relativa alla movida cittadina.

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha annunciato che entro la settimana prossima sarà completato il testo dell'ordinanza con regole e sanzioni.

"Abbiamo fortemente voluto questo comitato sia io che il Prefetto. Si è trattato di un incontro importante, dove è venuta fuori la grande sofferenza dei residenti delle zone della movida della nostra città, rappresentati dai comitati, così come è emerso in modo chiaro il lavoro che tutte le istituzioni stanno facendo sul territorio. Bene ho fatto a non portare già l'ordinanza firmata, ma soltanto la bozza che è stato frutto del lavoro degli uffici di questi giorni perchè, ascoltando ulteriori istanze, si può perfezionare. Attenderò, inoltre, anche le ulteriori segnalazioni che mi forniranno il vicesindaco Del Giudice e l'assessore Clemente. Quindi credo che, all'esito di questo lavoro, la settimana prossima ci sarà sicuramente quest'ordinanza", ha affermato de Magistris a margine della riunione in Prefettura.

"Orari più stringenti e sanzioni più severe. Sono queste le nostre proposte che oggi, durante il comitato ordine e sicurezza pubblica, abbiamo portato al tavolo. Anzitutto orari di chiusura, a mezzanotte da domenica a mercoledì, ed all'una dal giovedì a sabato, con obbligo di cessare la musica sempre a mezzanotte. Questo nelle aree rosse del piano di zonizzazione acustica e cioè quelle ad alta residenzialità. Inoltre abbiamo proposto di incidere con le sanzioni direttamente sulle licenze con la seguente gradualità: chiusura, sospensione e revoca delle licenze. Il tutto collegato alle occupazioni abusive di suolo pubblico, alle emissioni sonore e chiassose, all'abbandono dei bidoncini per il conferimento dei rifiuti. Il patto tra cosiddetti gentiluomini è miseramente fallito, come previsto. Abbiamo rappresentato al Prefetto che il tempo delle mezze misure è finito e che è l'ora della repressione. Non vi è altra via per evitare che prima o poi ci scappi il morto. Abbiamo partecipato a molti, troppi tavoli di confronto che non hanno prodotto risultati. Al Prefetto ed al Sindaco diciamo che le istituzioni rischiano di perdere credibilità se gli interventi non saranno drastici e concreti. Il sindaco ha dichiarato che la prossima settimana emanerà l'ordinanza. Attendiamo con impazienza di leggerla e, soprattutto, di vederla applicata", le parole Francesco de Giovanni e Fabio Chiosi, rispettivamente presidente e assessore agli affari generali della I Municipalità, tra le più interessate alla questione movida.