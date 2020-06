De Magistris dichiara guerra al Tar: “Farò un altro provvedimento per evitare assembramenti”

La dichiarazione del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, resa pochi minuti fa, per commentare l'ordinanza del Tar che ha bloccato il provvedimento con cui il Comune aveva riaperto parchi pubblici e altri spazi cittadini. Il sindaco annuncia un nuovo provvedimento. De Magistris si chiede: “Bloccati dal Tar i parchi aperti, che riducono assembramenti e rischi, perché?”.

Il primo cittadino è molto duro nei confronti del provvedimento del Tar e ha chiesto l'intervento del Governo perché convinto che “così non si può governare la città. Sta passando l'idea che il governo della città passi per provvedimenti del tribunale amministrativo e della Regione. Io non sarò complice di questo andazzo”.