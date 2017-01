De Magistris: "Nei prossimi tre anni opere a Napoli per un miliardo e mezzo"

"Nel prossimo triennio grazie agli investimenti ed all'azione dell'amministrazione a Napoli vi saranno lavori ed opere per circa un miliardo e mezzo di euro. Dalle strade, all'edilizia popolare, ai servizi". Così Luigi de Magistris, in un lungo post su Facebook, indica la linea per la città per i prossimi tre anni.

"Ieri sera Maradona e le emozioni dello scudetto del 1987, in questi mesi turismo e cultura che ci fanno essere tra i primi in Italia. Napoli ormai è in vetta. Ma Napoli è anche tanto altro in questi giorni. E' partito il piano di illuminazione pubblica che porterà, in due anni, a cambiare le luci in tutta la città: più sicurezza, più luce, più risparmio energetico ed economico. Si parte dalle periferie. In estate anche l'abbattimento della prima vela. Nei prossimi mesi l'apertura dell'albergo dei poveri. Accelerazione dei lavori della Metropolitana. Entro il 2019 i principali cantieri saranno terminati: piazza Garibaldi, piazza Municipio, Riviera di Chiaia, Duomo. Con nuovi treni", ha aggiunto il primo cittadino.