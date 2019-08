Open Arms, Tar sospende il divieto di sbarco. De Magistris esulta: "Napoli porto aperto"

Il Tar ha sospeso il divieto d'ingresso in Italia per la nave Open Arms, in mare da 13 giorni con 147 migranti a bordo senza che né Malta né il nostro Paese abbiano indicato un porto di sbarco.

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato molto favorevolmente la decisione dei giudici, offrendo il porto di Napoli come possibile punto d'approdo.

Così il primo cittadino su Twitter: "Tar annulla divieto di sbarco per Open Arms – scrive il sindaco – La chiusura dei porti, del duo Salvini/Di Maio, non è solo atto disumano, ma anche illegale. Finalmente esseri umani, tra cui bambini, dopo giorni in mezzo al mare a 40 gradi potranno sbarcare in Italia. Napoli sempre porto aperto!".