Troppi bambini obesi in Campania, Cirillo (M5S): consegna interrogazione regionale

"Secondo i dati raccolti nel 2016 dal sistema di sorveglianza “Okkio alla salute”, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, la Campania è una delle regioni con il più alto tasso di obesità infantile, quattro bambini su dieci, una situazione allarmante viste le gravissime conseguenze sullo sviluppo e sulle qualità della vita". lo denuncia il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Luigi Cirillo che a tal proposito ha depositato un'interrogazione.

"Sempre secondo i dati, il 35% dei ragazzi campani conduce una vita sedentaria e nonostante tale situazione non ci risultano, rispetto a quanto accade in altre regioni, iniziative da parte della Giunta De Luca", prosegue il consigliere pentastellato.

"Abbiamo depositato un'interrogazione per chiedere conto delle azioni di prevenzione e contrasto all’obesità infantile messe in campo dalla Giunta regionale", conclude Cirillo, " in particolare se sono stati predisposti adeguati programmi di educazione alimentare e quali interventi si intende adottare in futuro".