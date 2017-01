Regione Campania, 230 milioni per 13 nuovi impianti di compostaggio

"Questa è una giornata importante perché la Regione finanzia con 230 milioni di euro il piano per realizzare gli impianti che servono a lavorare l'umido proveniente dalla raccolta differenziata. Un passaggio decisivo per realizzare un ciclo dei rifiuti in Campania che renda la Regione totalmente autonoma. È un passaggio decisivo anche per le famiglie perché oggi paghiamo almeno 50 euro in più per portare l'umido fuori regione. Ovviamente questi 50 euro si scaricano poi sulle bollette che pagano le famiglie. Dunque partiamo con 13 impianti di compostaggio nuovi e credo che da metà febbraio cominciamo a consegnare anche i lavori per gli impianti di depurazione delle acque. Partiamo con l'impianto di Foce Regi Lagni a metà febbraio. Gestione dell'umido, ciclo dei rifiuti, depurazione delle acque: un passo davvero decisivo per una politica ambientale di avanguardia nella regione". Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca in conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia.

Immagini tratte dal canale ufficiale Youtube della Regione Campania