Comune di Napoli, de Magistris presenta i nuovi assessori

"Questa decisione è frutto esclusivamente della mia volontà. Me ne assumo la piena responsabilità, nel bene e nel male". Così il Sindaco Luigi de Magistris ha presentato a Palazzo San Giacomo i nuovi assessori protagonisti del 'rimpasto' ad un anno e mezzo dalla scadenza del suo mandato da sindaco. Quattro i cambi nella Giunta ed altri ancora potrebbero esserci nei prossimi mesi, dopo che il movimento DemA avrà presentato la sua lista per le Regionali 2020, in caso di candidature alla competizione elettorale di attuali componenti dell'amministrazione comunale.

"Il mio pensiero va agli amici che oggi escono dalla Giunta, che hanno condiviso con me momenti di gioia e di sofferenza. Questa non è una bocciatura per chi è andato via. Il mio auspicio è che possano rimanere nella nostra squadra. Questa è un'esperienza politica guidata da un uomo libero, che non si fa condizionare da nessuno. Ho scelto di cambiare perché siamo in una fase delicata ed importante, a pochi mesi dalle elezioni Regionali e a poco più di un anno dalla fine della mia esperienza da sindaco. Voglio che qui, dopo di me, non venga un prestanome di Salvini o Vincenzo De Luca. Voglio che ci sia una squadra che vada avanti anche dopo di me, dando spazio ai giovani. Può apparire una scelta rischiosa, di questo ne sono consapevole. Questa scelta guarda soprattutto all'ossigeno di cui questa amministrazione aveva bisogno. Dopo 8 anni e mezzo può essere fisiologico un momento di stanca. Non sono soddisfatto per come è andata negli ultimi tempi. Io voglio di più, non possiamo accontentarci. Per questo ho deciso di puntare sull'energia di giovani e soprattutto di donne", ha spiegato de Magistris in conferenza stampa.

Chi entra e chi esce

Ad uscire l'assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture Mario Calabrese, l'assessora alle Politiche Sociali Roberta Gaeta, l'assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele e l'assessora ai Diritti di cittadinanza e alla coesione sociale Laura Marmorale. Tre di vecchia data, dunque, come Calabrese, Gaeta e Daniele, entrati nel rimpasto di Giunta del maggio 2013 durante il primo mandato di de Magistris, più un'assessora di nomina recente, Marmorale, in carica dall'ottobre 2018.

Ad entrare tre attuali consiglieri comunali ed una ex componente dell'aula di via Verdi: Eleonora de Majo, Luigi Felaco, Rosaria Galiero e Francesca Menna.

Queste le principali deleghe per i nuovi assessori: de Majo (Cultura e turismo), Felaco (Verde e beni confiscati), Galiero (Commercio e attività produttive), Menna (Pari opportunità, salute ed animali).

I trasporti da Calabrese passano al vice-sindaco Panini, le politiche sociali all'attuale assessore al Lavoro Monica Buonanno.

Il profilo delle 'new entry'

Eleonora de Majo: classe 1988, attivista dell'area dei centro sociali napoletani, eletta nel 2016 al Consiglio Comunale nella lista DemA. E' attualmente presidente della Commissione Politiche Urbane.

Luigi Felaco: classe 1985, attivista dei movimenti studenteschi e cofondatore dell'associazione anticamorra "Scetammece", è stato dal 2011 al 2016 consigliere alla V Municipalità. Nel giugno del 2016 è stato eletto in Consiglio Comunale tra le fila di DemA. E' attualmente presidente della Commissione Scuola.

Rosaria Galiero: classe 1986, ex portavoce dell'Unione degli Studenti ed ex membro della segreteria provinciale del Partito Comunista Italiano, è entrata in consiglio comunale nel novembre 2018 con Napoli in Comune a sinistra a seguito delle dimissioni di Pietro Rinaldi.

Francesca Menna: docente di malattie infettive degli animali domestici presso l'Università Federico II, è stata eletta in Consiglio Comunale nel giugno 2016 tra le fila del Movimento 5 Stelle. Nel giugno del 2018 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere, prima di lasciare nei mesi successivi i 'pentastellati'.