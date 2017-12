Comune di Napoli, 165 nuove assunzioni nelle scuole

“Mancano solo 9 contratti che secondo i servizi verranno sottoscritti entro lunedì, ma finamente ci siamo. Da ottobre ad oggi l'amministrazione comunale di Napoli ha assunto 165 persone circa tra educatori\educatrici, maestri\maestre di sezione comune e insegnanti di sostegno, di cui 29 a tempo indeterminato”. A dirlo è il Presidente della Commissione scuola del Comune di Napoli Luigi Felaco.

“Le lavoratrici e i lavoratori opereranno su tutto il territorio cittadino, in base alle esigenze palesate dalle Municipalità. E visto che siamo in tempo di lettere di Natale, per il prossimo anno auguro alla città l'ulteriore scorrimento delle graduatorie per il tempo indeterminato e nuove assunzioni”, conclude il presidente Felaco.