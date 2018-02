De Girolamo: "Ho sofferto le lacrime di mia figlia. Un mese senza la madre per la cattiveria di qualcuno"

Nunzia De Girolamo commenta su Facebook il suo stato d'animo, dopo il mancato inserimento come capolista nelle fila di Forza Italia alle prossime elezioni politiche 2018.

"Sono partita. Lascio la mia Campania dopo aver chiesto a tutti i miei amici di votare Forza Italia perché con il voto sconfiggeremo ingiustizie e prepotenze e dimostreremo quanto siamo forti noi sanniti. Io sono candidata anche a Benevento ed Avellino ma per far scattare il secondo seggio dobbiamo andare oltre il 25%, pertanto il voto sul nostro simbolo è anche un voto a me e ai nostri valori. Sono in viaggio sulla Telese-Caianello, c’è appena stato un grosso incidente e forse ancora una volta qualcuno ha perso la vita a causa dell’incapacità della politica di rifare questa strada. Da ministro avevo raddoppiato le risorse: poi è arrivato il governo a guida Pd e tutto si è arenato. Queste immagini mi danno la forza per non arrendermi perché la buona politica può fare squadra e cambiare questo Paese. Sarà il mio obiettivo principale una volta che saremo al governo. Mi batterò per la Campania e per l’Emilia, consapevole che la mia carta dei valori vale al nord e al sud di questo fantastico Paese. Andando via ho sofferto le lacrime di mia figlia. Un mese senza la sua mamma a causa della cattiveria di qualcuno che, entrando in politica, ha lasciato l’anima a casa. Quelle lacrime le porto con me a Bologna ed ho giurato a mia figlia che questa battaglia la farò per lei e per tutti i bambini come lei che meritano di vivere in un Paese migliore, nel quale chi si occupa di politica fa vincere il merito, la giustizia, la competenza, il servizio, la dignità, le regole e la responsabilità. Questa campagna elettorale la dedico a Gea che vorrei crescesse con esempi di sacrificio e forza, di coraggio e determinazione, lontana e distante da furbetti, arroganti e scorciatoie".