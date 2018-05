Elezioni Amministrative 2018, a Qualiano si candida una novantenne

Ci sarà anche una donna di novanta anni, la signora Candida Sabatino, tra i candidati al Consiglio Comunale di Qualiano in vista delle imminenti Elezioni Amministrative, in programma il prossimo 10 giugno e che interesseranno ben 20 comuni nel napoletano.

A darne notizia è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "La passione politica non ha età quando gli ideali per cui si combatte sono solidi. Lo prova la lista dei Verdi di Qualiano nella quale sono candidati nella nostra lista anche la novantenne Candida Sabatino in abbinata al giovane ventenne Tommaso Grimaldi. Uno straordinario esempio di passione civica che vogliamo trasmettere a tutti i cittadini che andranno al voto per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. La signora Sabatino si è anche iscritta al Sole che Ride e ha deciso di scendere in campo per rinnovare la vecchia politica".