Concerto annullato, de Magistris: "Grave danno alla città. Ci sentiamo feriti"

"L’annullamento degli spettacoli sui tre palchi nella notte d’arte rappresenta un grave danno alla città ed alla sua immagine. Il programma era molto bello e per un aspetto formale l’arte è stata repressa all’ultimo minuto, guarda caso, in zona cesarini. Chi doveva organizzare l’evento, un soggetto privato, non ha avuto la capacità di mettere a posto tutte le carte. Senz’altro grave. Nel nostro Paese le carte a posto è una delle arti più ricercate. La seconda municipalità, guidata dal bravo presidente Chirico, ha ammesso, con onestà intellettuale, di non aver controllato adeguatamente che tutto fosse a posto, sul piano formale. Sommessamente ritengo, da sindaco oggi arrabbiato, che con buon senso ed una interpretazione giuridica diversa si poteva dare seguito agli spettacoli. Si poteva e si doveva evitare una figuraccia alla città. Ma l’amore per Napoli non è per tutti così potente da lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Nei prossimi giorni capiremo perché tante cose strane accadono di questi tempi in città. Guasti improvvisi e seriali, controlli maniacali ed assenze di controlli dove i controlli sarebbero necessari, e mi fermo qui perché il Natale si avvicina e dobbiamo essere anche noi misericordiosi. Mi diranno la forma, il caso, lo zelo, le norme, le elezioni che si avvicinano.....So solo che ieri la città è stata privata di forti emozioni. Ci sentiamo feriti. Farò di tutto perché questa vergogna umana non accada più." Lo afferma il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Annullato concerto

"La notte dell'arte del centro storico è l'evento che la seconda municipalità organizza con grande successo da ormai 7 anni. È una grande festa che coinvolge migliaia di persone che nel cuore storico della città, fino a tarda notte, si godono spettacoli ma anche l'immenso patrimonio artistico e monumentale di cui il nostro centro storico è ricco. La municipalità ha sempre organizzato la notte d'Arte con grande professionalità e poche risorse dimostrando che un evento così articolato e complesso si può realizzare con la partecipazione del territorio dei sui commercianti dell'associazionismo. L'assessorato alla cultura e al turismo ha sempre dato, per ognuna delle sette edizioni, un contributo all’evento solo in termini di promozione, garantendo inoltre l'apertura dei siti di propria competenza (San Severo al Pendino e Piazza Forcella) e rispettando il ruolo da protagonista della Municipalità, che ha ideato il format e curato da sempre in autonomia contenuti e organizzazione nel suo complesso. Mi piacerebbe quindi che chi sta maldestramente provando ad attribuirmi il mancato svolgimento dei concerti di ieri sera fosse in grado di dimostrare, carte alla mano, quali sarebbero le responsabilità dirette dell’Assessorato e dunque dell’Amministrazione dinanzi ad una oggettiva assenza di documentazione adeguata allo svolgimento del pubblico spettacolo da parte degli organizzatori", precisa in una nota Eleonora de Majo, assessore alla cultura del comune di Napoli, investita da critiche per il concerto annullato nella Notte d'Arte.