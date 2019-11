L'ex assessore Nino Daniele: "Io candidato sindaco? Lavoriamo a un progetto"

L'ex assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, tra gli esclusi dell'ultimo rimpasto di giunta comunale operato da Luigi de Magistris, è intervenuto a Radio Crc: "Napoli è diventata in questi anni una delle città più cool in scala internazionale, una capitale della cultura", ha detto Daniele. "Credo di aver messo in campo grandi iniziative. Per ora mi dedicherò alla lettura di qualche libro arretrato".

Rimpasto, lasciano quattro assessori

In molti, in questi giorni, si sono opposti al taglio di Daniele, anche autorevoli personaggi del mondo della cultura partenopea. Qualcuno ha ipotizzato anche la candidatura a sindaco per l'ex assessore, che risponde: "Se persone così autorevoli pensano che io possa candidarmi a sindaco non può far altro che piacere. Bisogna costruire un progetto. Napoli è una città determinante per l'Italia e l'Europa".