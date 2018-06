Nencini: "Sui migranti nessun risultato". Caldoro: "Referendum per unire il Sud"

"L'unico risultato per la questione immigrazione sarebbe la riforma del Trattato di Dublino, ma finora non ci sono notizie in questo senso" Riccardo Nencini, segretario nazionale del Partito socialista italiano, da Napoli modera i trionfalismi del Governo giallo-verde. Nencini ha preso parte a un incontro tra gli esponenti socialisti campani sul tema del riformismo e sul posizionamento politico dei prossimi mesi. "Non so se il premier Conte ha carte in mano che non ha ancora reso pubbliche - afferma, ancora sul tema immigrazione - ma certi risultati si raggiungono con la diplomazia. Purtroppo, certi colpi di testa di esponenti del Governo rendono più difficile questo lavoro".

Il segretario ha, poi, confermato, che il 7 luglio i socialisti si incontreranno con l'ex ministro Calenda per discutere della creazione di un'opposizione credibile al Governo in carica. Presente anche Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania. L'attuale capo dell'opposizione all'amministrazione De Luca ha rilanciato l'idea di un referendum per unire le regioni del Sud: "Vogliamo chiedere ai cittadini se sono contenti delle Regioni, oppure se vorrebbero che il Meridione possa ragionare come un soggetto unico".