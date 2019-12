De Magistris: "Questo Natale è per chi ha 'Voglia e’ turnà per perdersi nei profumi di Napoli"

Il Natale si avvicina e il sindaco de Magistris lancia le sue proposte a turisti e non, su cosa fare durante le festività natalizie.

"Questo Natale è per chi ha “Voglia e’ turnà” per chi aspetta tutto l’anno di ritornare nella nostra città, perdersi nei vicoli, sentire i profumi, riassaporare i gusti di sempre, riabbracciare i propri cari e sentirsi finalmente a casa. Un programma veramente ricco per tutti i gusti e tutte le tasche, che culmina nella serata del 22 dicembre con un evento musicale condotto da Casa Surace e che vedrà esibirsi, nel cortile di San Domenico Maggiore, Teresa De Sio, il duo Ebbanesis e la rapper Leslie. Ancora, una splendida rassegna di 12 concerti, dal titolo Sacro Sud Anime Salve 2.0, con la direzione artistica del grande Enzo Avitabile (Official). Inoltre, per gli appassionati di musica classica ci sarà il Festival internazionale del '700 musicale napoletano, diretto dal Maestro Enzo Amato e organizzato dall’associazione Domenico Scarlatti. Mentre le municipalità II e III hanno organizzato due “notti bianche” in programma l'‪8 dicembre e il 14 dicembre‬: e Sanità ta' ta' e Notte d'arte Break Napoli per vivere la città all'insegna della cultura, della musica e delle eccellenze dei territori con eventi gratuiti e diffusi.