De Magistris: "Napoli piccola New York del Mediterraneo"

"La nostra vocazione in sintesi è quella di essere una piccola New York del Mediterraneo". Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Ai microfoni di Radio 1 il sindaco è intervenuto a proposito del boom turistico registrato negli ultimi anni in città.

"Siamo molto attenti al fenomeno di gentrificazione. Finora non c'è stato il rischio, siamo la città che più cresce per turismo ma non è la massificazione che fa perdere l'identità alla città – ha aggiunto il primo cittadino – Su questo lavoriamo molto e abbiamo fatto anche delibere per evitare il fenomeno delle ondate di turisti che girano senza rendersi conto del posto in cui si trovano".

Napoli, ha concluso il sindaco, "non vuole perdere la sua identità ma vuole aprirsi al mondo, la nostra vocazione è di una piccola New York del Mediterraneo".