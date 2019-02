De Magistris incontra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (GALLERY)

Affondo di de Magistris. Europeista, autonomista e, soprattutto, deciso ad andare avanti in una battaglia assieme politica e istituzionale. E in Giuseppe Sala, sindaco di Milano - l'altra grande metropoli d'Italia - ha trovato il suo alleato ideale. Napoli e Milano, dunque, finalmente, assieme per rilanciare il ruolo (e la capacità di gestire i fondi europei) delle città metropolitane. Obiettivo: appropriarsi di competenze fino ad oggi delle Regioni e realizzare un' "autonomia" di gestione che non ha davvero niente in comune con quella prospettata dal Governo Pentastellato.

L'intervento di de Magistris

"Le città vogliono dire la loro e pretendono attenzione politica e istituzionale L'europa è d'accordo: diano più denaro - finanziamenti europei per progetti specifici - direttamente a grandi aree urbane. Abbiamo legislatura fino a 2023: c'è tempo per riflessione pacata sull'autonomia. Sala e io siamo per l'autonomia. Ma apriamo ragionamento su rapporti tra città metropolitane e regioni. Facciamo sindaci nel momento economico e politico più difficile. Ci conoscono per città e non per regioni. È un punto a nostro favore". Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris a cui fanno eco quelle del primo cittadino di Milano.

L'intervento di Giuseppe Sala

"Se vogliamo essere sindaci coraggiosi che pensano alla loro città dobbiamo trovare formule per farci sentire. È per questo che siamo qui: se stai assieme agli altri moltiplichi le energie. Del resto questo è il secolo delle città, come ha detto Bloomberg, ed è un trend internazionale". E ancora de Magistris: "Con Sala siamo molto d'accordo - ad esempio - sul mettere assieme azioni per contrastare i cambiamenti climatici. Una cosa è aspettare Trump, la Cina etc, altro è mettere in campo azioni concrete e dare una visione. Le vogliamo vedere le ruspe ma per le bonifiche. Di Bagnoli, ad esempio". Belle le parole del musicista Enzo Avitabile: “Napoli e Milano sempre unite dalla musica. Unite perché esiste una sola razza: quella umana”.