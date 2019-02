"Napoli-Milano: unite nelle diversità", Beppe Sala arriva in città

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, con il primo cittadino di Napoli Luigi de Magistris, sarà a Napoli quest'oggi per prendere parte dalle ore 16, presso la Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di S. Domenico Maggiore, all'iniziativa “Napoli-Milano: unite nelle diversità”.

L’evento sarà replicato a Milano il prossimo 12 marzo, quando a recarsi nel capoluogo lombardo sarà Luigi de Magistris.

L’idea delle due iniziative è nata subito dopo i gravi episodi verificatisi prima e durante l'incontro di calcio Inter-Napoli, dello scorso 26 dicembre. Gli scontri, i cori razzisti a Koulibaly, hanno rappresentato un'ennesima triste pagina, non solo per il calcio, per il mondo dello sport, ma per l'intero nostro Paese. De Magistris e Sala hanno così deciso di organizzare i due incontri sui temi che riguardano la lotta alla discriminazione.

L'incontro tra Milano e Napoli - informano gli organizzatori - vuole essere anche un “focus” sulle due città che si confrontano su tematiche di grande attualità, quali le autonomie e lo sviluppo: una riflessione sulla valorizzazione delle differenze, per un cammino, comunque, comune, di due territori diversi, ma uniti nell'obiettivo dell'affermazione di un Paese coeso e, soprattutto, solidale.

All'iniziativa, tra gli altri, prenderanno parte anche il Questore di Napoli Antonio De Jesu, il Presidente dell'Unione Industriali di Napoli Vito Grassi, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, l'assessore comunale Alessandra Clemente, Enzo Avitabile e Maurizio de Giovanni.