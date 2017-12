Giuseppe Alviti neo portavoce del movimento idea sociale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Giuseppe Alviti, già Responsabile nazionale del partito per il Dipartimento sicurezza pubblica e privata nonché Medaglia d’Argento al valor civile, è stato nominato portavoce del Movimento idea Sociale, fondato dal compianto Pino Rauti e che ha come Segretario Nazionale, Raffaele Bruno, erede politico dello comparso. Lo ha deciso sabato l’ assemblea dei dirigenti del Partito. La nomina – si legge in una nota inviata alla stampa – è stata controfirmata dal leader nazionale Raffaele Bruno che è anche candidato Premier. “Alviti, che ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico – spiega il Segretario nazionale Raffaele Bruno – è stato scelto “per le sue indubbie qualità di comunicatore, mai demagogico o populista, e per la sua immensa competenza su temi legali e social popolari”.