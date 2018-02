Napoli, Emma Bonino incontra i protagonisti del cambiamento

Minori, accoglienza dei migranti, lavoro e giovani. Sono questi i temi su cui verterà l'incontro con Emma Bonino, leader di +Europa. Un momento di confronto con i giovani e i rappresentanti del mondo del Terzo Settore, con i protagonisti di quel cambiamento che proprio da certe zone della città è partito in maniera decisa e inesorabile.

Il sociale come punto di incontro e di confronto, dunque, partendo da temi di stringente attualità che aspettano risposte immediate e concrete. All'incontro, organizzato da Giuseppe Scognamiglio, candidato nel listino plurinominale di +Europa, parteciperanno, oltre a Emma Bonino, anche Marco Rossi Doria e Paolo Siani, candidati nelle liste del partito democratico.

Un dibattito costruttivo, un momento di confronto con alcuni rappresentanti della coalizione di centro-sinistra che punta a dare maggiore stabilità al nostro paese partendo da temi concreti e attuali. Alla mattinata è prevista la presenza di una rappresentativa di Sanitansamble orchestra giovanile made in rione Sanità. L'appuntamento è per sabato 17 febbraio ore 11.30 ipogei basilica Madre del Buonconsiglio, via Capodimonte 13, Napoli