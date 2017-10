Napoli-Bari, firmato il protocollo di legalità grandi opere

E' stato sottoscritto tra il Prefetto di Napoli Carmela Pagano, i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana e dell'ATI appaltatrice dei lavori, il "Protocollo di legalità" relativo alla realizzazione delle opere ferroviarie nella tratta Napoli-Cancello della linea AW/AC Napoli-Bari, ricadente nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE 21 dicembre 2001 n.121.

Si tratta del primo protocollo di legalità di rilievo nazionale sottoscritto da RFI, che riguarderà tutta la filiera delle imprese affidatarie dei lavori di esecuzione dell'opera di importanza strategica nel sistema dei collegamenti tra le aree del Paese.

Con il documento in questione, si è inteso garantire il più elevato livello di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro.

Per tali finalità, il protocollo è stato altresì sottoscritto dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria, per la parte del protocollo relativa in particolare, al monitoraggio e tracciamento, ai fini di trasparenza, dei flussi di manodopera.