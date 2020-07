Il Ministro De Micheli: "La Napoli-Bari resta il punto di riferimento degli investimenti ferroviari al Sud"

"Gli impegni che abbiamo preso per il Sud saranno tutti confermati, ci sono tra i 20 e i 30 miliardi di lavori per progetti già cantierabili nei prossimi due anni, a partire dalla Napoli-Bari che resta il punto di riferimento degli investimenti ferroviari al Sud". Così il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli ha fatto il punto della situazione sugli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia in un post sui social.

"Per l’alta velocità-alta capacità Salerno-Reggio Calabria, inoltre, dal prossimo anno stanzieremo le risorse per avviare i lavori e il contratto di programma Anas per la viabilità sarà attivo a settembre", ha aggiunto il ministro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.