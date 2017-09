Articolo Uno, Bersani: "Ecco perché il Pd ha perso Napoli. De Luca parli anche con chi non la pensa come lui"

"Perché il Pd ha perso Napoli nelle ultime tornate elettorali? Diseguaglianze sociali, disoccupazione, welfare assente". Non usa mezzi termini Pierluigi Bersani, a Napoli per la Festa del lavoro organizzata, nel cortile di Santa Chiara, da "Articolo Uno - Movimento democratico progressista", di cui fa parte l'ex leader del Partito democratico. "Il Pd ha perso perché il 30 per cento degli elettori ha deciso di non votare e lo ha fatto perché non si riconosce nel Partito. Sono state tollerate diseguaglianze sociali disumane".

Bersani ha commentato anche le polemiche intorno alla scelta di Vincenzo De Luca di rinunciare al suo intervento alla Festa per la presenza della contestazione di un gruppo di disoccupati: "E' un episodio spiacevole, spero che non si ripeta. Saper ascoltare chi la pensa diversamente è alla base della democrazia".