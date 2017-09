Articolo Uno, Grasso: "Ius soli è un diritto essenziale". Franceschini: "In Italia rischio populismo"

Pietro Grasso e Dario Franceschini sono stati due degli ospiti della seconda giornata della Festa del lavoro, organizzata a Napoli da "Articolo Uno - Movimento democratico progressista". Il presidente del Senato si è soffermato a parlare dello Ius soli, legge per i diritti dei migranti nati in Italia ancora ferma in Parlamento: "Si tratta di diritti essenziali che nei fatti già esistono. Non capisco perchè tutti dicono che è una buona legge, ma non si approva. Credo che le motivazioni siano elettorali più che di giustezza della legge".

Dario Franceschini auspica un centrosinistra unito alle prossime elzioni, lanciando un messaggio agli ex compagni di partito "emigrati" in Articolo Uno: "Siamo di fronte a una destra che si riorganizza e al Movimento 5 Stelle che incarna lo spirito populista che soffia sull'Europa. Per questo motivo, il centrosinistra dovrebbe essere quanto più unito possibile, è necessario".