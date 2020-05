Mundo e Mirra lasciano la maggioranza: Italia Viva di Renzi entra in Consiglio comunale

L'ufficialità, di una notizia che era nell'aria da settimane, è arrivata soltanto nel weekend appena trascorso. I consiglieri Gabriele Mundo e Manuela Mirra hanno lasciato la maggioranza che sostiene la Giunta de Magistris e sono passati tra le fila di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi.

Italia Viva si formerà quindi in Consiglio comunale, con Carmine Sgambati – altro fuoriuscito dalla maggioranza, ex alleato di lungo corso del sindaco – che ne sarà capogruppo. Sia Mundo che Mirra erano dei Riformisti democratici con de Magistris.

Sgambati, in questi giorni, nel sottolineare che de Magistris non ha di fatto più una maggioranza in Consiglio, ha spiegato che Italia Viva – visto anche il momento di crisi sanitaria ed economica – non sarà a prescindere né al fianco del primo cittadino né contro, ma valuterà di caso in caso come agire.