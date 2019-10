Caos in Consiglio, si voterà la sfiducia al sindaco de Magistris

A margine di una giornata estremamente caotica per la tenuta dell'amministrazione de Magistris, arriva anche la mozione di sfiducia per il sindaco. Non bastava l'audio già circolato in mattinata, diffuso da Repubblica, in cui si sentono sette consiglieri di maggioranza tramare alle spalle per cercare di - parole loro - "logorare il sindaco". De Magistris aveva definito queste intenzioni "meschinità umane e politiche", dichiarando di non volersi far intimidire. In serata era poi arrivata la precisazione di due dei sette consiglieri coinvolti, che dichiaravano di avere la coscienza pulita.

Ebbene, al calare della sera un altro colpo di scena. La Lega "considerato che il Consiglio comunale non può assistere a un così grave degrado" decide di convocare il Consiglio in seduta straordinaria per "procedere alla votazione per appello nominale della mozione di sfiducia". "Siamo certi che il sindaco rassegnerò le dimissioni ancor prima della discussione di lunedì", spiega il consigliere leghista Vincenzo Moretto.