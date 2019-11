De Magistris: "Hanno provato a farmi cadere, ma io vado avanti fino al 2021"

Nei prossimi giorni verrà discussa nel Consiglio comunale di Napoli la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione al sindaco Luigi de Magistris. Alla web tv di Palazzo San Giacomo, il primo cittadino si dice non preoccupato: "Ci hanno provato trenta volte in otto anni a farmi cadere e non ci sono mai riusciti. Una mozione di sfiducia può essere anche stimolante da affrontare. Quello che mi dispiace è che molte persone, compresa l'opposizione, parla di tante cose ma non di quello che serve alla città".