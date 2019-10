Italia 5 Stelle, kermesse a Napoli per i 10 anni del Movimento: presenti Grillo e Conte

La Mostra d’Oltremare ospiterà sabato 12 e domenica 13 ottobre la kermesse dedicata ai 10 anni dalla nascita del Movimento Cinque Stelle.

A partire dalle ore 19 di sabato in Arena si terranno gli interventi politici, con il saluto di apertura di Luigi Di Maio. A seguire il giornalista Paolo Borrometi intervisterà (insieme) Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Poi ci saranno gli interventi di Roberto Fico e di Davide Casaleggio, mentre la chiusura vedrà salire sul palco Beppe Grillo. I cancelli dell’Arena si apriranno a partire dalle 18 mentre dopo gli interventi politici e a seguire, a partire dalle 21, prenderà il via lo spettacolo. A confermare la presenza di Conte a Napoli lo stesso premier con un post eloquente: "Ci vediamo sabato sera a Napoli!".

Trasporti straordinari

La Regione Campania, "accogliendo la richiesta pervenuta dal Movimento Cinque Stelle", ha predisposto servizi ferroviari straordinari in occasione della manifestazione che si svolgerà alla Mostra d'Oltremare. I servizi straordinari saranno garantiti dalle ore 10 alle 00.30 del primo giorno e dalle 10 alle 17.30 del secondo giorno. Trenitalia garantirà sulla Linea 2 della metropolitana, da San Giovanni Barra a Napoli Campi Flegrei in entrambe le direzioni, 4 treni all'ora con prolungamento del servizio, per il primo giorno della manifestazione, fino all'una.