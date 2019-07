Regionali 2020, nota del M5S: "Alleanza con de Magistris è una bufala colossale"

"Ennesima colossale bufala diffusa questa mattina sull'accordo tra M5S e Dema, il partito di De Magistris, in vista delle prossime regionali in Campania. Smentiamo categoricamente questa assurdità, si tratta dell'ennesima fake news pubblicata solo per screditare il MoVimento". E' la nota ufficiale del Movimento Cinque Stelle sulla possibile alleanza in vista delle Regionali del 2020 con de Magistris.

La decisa smentita contenuta nella nota spegne dunque i rumors di un avvicinamento del sindaco di Napoli con l'anima di sinistra del Movimento rappresentata dal presidente della Camera Roberto Fico.