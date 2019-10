Italia 5 Stelle, Fico: "In Campania, nessuna alleanza con De Luca"

"Con De Luca non c'è nessuna possibilità di alleanza". Roberto Fico è categorico. Il patto con il Pd per le regionali in Campania si farà solo in caso di discontinuità con l'attuale governatore. Una posizione avallata anche da altri big dei grillini, presenti alla Mostra d'oltremare di Napoli per Italia 5 Stelle, la festa per i 10 anni del Movimento. Sulla stessa linea anche Federcio D'Incà, che chiede "...discontinuità con alcuni gioverni regionali", e soprattutto Vincenzo Spadafora, ministro allo Sport: "E' un eufemismo dire che non abbiamo condiviso la politica di Vincenzo De Luca. In Campania ci vuole altro e qualsiasi accordo con il Partito democratico passa per il superamento dell'attuale amministrazione regionale".