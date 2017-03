Sicurezza, la promessa del Ministro Minniti: "Le telecamere saranno rimesse tutte in funzione"

Marco Minniti, ministro dell'Interno, è intervenuto, al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura a Napoli, sulla questione sicurezza in città ed in particolare nel Rione Sanità.

"Nelle scorse ore abbiamo fatto un appalto che prevede la verifica, e che le telecamere saranno rimesse tutte in funzione. Lunedì prossimo comincerà a essere operativo. Al momento il 52% è funzionante e per me non è abbastanza", ha dichiarato il Ministro.

"Ho accolto di vero cuore l'invito del presidente della municipalità Ivo Poggiani ad andare al rione Sanità, ma ho aggiunto una piccola postilla: andremo presto, ma dopo aver realizzato delle cose", ha spiegato Minniti. "Mi sono assunto la responsabilità e intendo seguire personalmente questa vicenda", ha concluso.