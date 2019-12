Dimissioni Fioramonti, de Magistris: "Onore al Ministro dell'Istruzione"

Sta facendo molto discutere nelle ultime ore la scelta di Lorenzo Fioramonti di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Ministro dell'Istruzione per i pochi fondi messi a disposizione di scuola, università e ricerca dalla manovra di Governo.

Sull'argomento è intervenuto anche il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha elogiato il ministro pentastellato.

"L’Italia, anche con il governo 5S/PD, è il Paese nella UE che meno investe in ricerca, università e scuola (i cui edifici sono in gran parte a rischio sismico) e che più investe in armi. Onore al Ministro Fioramonti che si dimette per assenza di coraggio del Governo", scrive il primo cittadino partenopeo su Twitter.