Governo Conte bis, tra i possibili ministri anche un ex candidato sindaco di Napoli

Impazza nelle ultime ore il cosidetto 'toto-ministri' del Governo Conte bis. Dopo aver ricevuto l'incarico dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier 'in pectore' ha iniziato le consultazioni con i gruppi parlamentari.

Nel frattempo sono tante le indiscrezioni sulla possibile squadra del nuovo esecutivo 'rosso-giallo', che potrebbe avere una rappresentanza napoletana tra le sue fila.

Luigi Di Maio, che potrebbe non essere riconfermato come vice-presidente del Consiglio e nei dicasteri precedenti, sembra essere il principale candidato per la carica di Ministro della Difesa.

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero al Viminale il campano Mario Morcone, candidato sindaco di Napoli per il centro-sinistra alle Comunali 2011. Un altro nome buono per il Ministero dell'Interno è quello di un altro campano, l'ex Prefetto di Napoli Alessandro Pansa.

Chance anche per altri due napoletani: l'ex Presidente dell'Anac Raffaele Cantone (Interni?) e il senatore 5 Stelle Vincenzo Presutto, candidato agli Affari Regionali secondo il Corriere della Sera.