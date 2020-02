Emendamento Milleproroghe, Saiello (M5S): "Una buona notizia per i lavoratori campani"

"Una buona notizia per moltissimi lavoratori della Campania. Grazie all'emendamento del Governo al decreto Milleproroghe sarà varato un pacchetto di misure di sostegno al reddito", così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello a proposito del Milleproroge in discussione alla Camera.

"Prevista la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi per i lavoratori di imprese delle aree di crisi industriale, oltre alla mobilità in deroga per le imprese delle altre aree della nostra regione. Un risultato importante frutto di un impegno di una filiera istituzionale tra il nostro Gruppo regionale e i nostri portavoce in parlamento", prosegue.

"Non stiamo parlando di misure assistenziali - precisa Saiello - né di una semplice boccata di ossigeno per questi lavoratori. Il provvedimento comporta, per i beneficiari della Cig, il coinvolgimento in progetti regionali di formazione finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro. Il nostro compito non si ferma qui. Abbiamo ora il dovere di stimolare gli uffici regionali a dar vita all'iter procedurale previsto per l'ennesima misura di politica attiva del lavoro messa in campo grazie all'impegno congiunto con il nostro Governo".