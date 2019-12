Sanità, De Luca: "Tra due anni saremo primi in Italia"

"Se restiamo concentrati e lavoriamo così per altri due anni saremo i primi in Italia, la sanità della Campania sarà davanti a quella di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Pur avendo il trasferimento statale più basso d'Italia". Sono le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca che oggi ha incontrato a Frattamaggiore i dipendenti dell'Asl Napoli 2 Nord per la premiazione dei "colleghi esemplari" 2019. "L'obiettivo è essere primi formalmente, nella griglia Lea e anche con una sanità umanizzata. Già oggi sui tempi di pagamento siamo meglio della Svizzera".

Terra dei Fuochi

"Ogni tanto qualche squinternato propone indagini sulla Terra dei Fuochi campate in aria. Dobbiamo fare un'operazione di verità, dire i problemi che ci sono ma non inventarceli quando non ci sono". Lo dice il presidente della Regione Campania sullo studio Veritas, l'indagine presentata ieri alla Camera che analizza metalli pesanti e inquinanti in persone della Terra dei Fuochi ammalate di patologie oncologiche. "In questo campo le cose vanno fondate su basi scientifiche, non facendo demagogie e propaganda. I riferimenti sono l'istituto Pascale, le strutture pubbliche e l'istituto zoo profilattico. Il resto è propaganda inutile".