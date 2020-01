Salvini torna a Napoli: “Mandare a casa De Luca e de Magistris”

"Martedì 18 febbraio sarò in Campania, a Napoli, ostaggio dei due 'De', de Magistris e De Luca, Prepareremo l'alternativa per mandarli a casa...". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb, annunciando nel mese di febbraio un tour in quindici città, tra cui Napoli.

Il senatore ed ex ministro dell'Interno è pronto a lanciare in Campania la campagna elettorale per le elezioni regionali della prossima primavera. Il candidato del centrodestra è Stefano Caldoro, scelto da Forza Italia, ma al momento non è ancora detta l'ultima parola nel caso in cui Salvini si metta di traverso.