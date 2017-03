Matteo Salvini: "Grazie a chi era a Napoli per superare vecchie diffidenze"

"Buona domenica e GRAZIE. Grazie ai tantissimi Napoletani e Campani perbene che sono venuti a sostenermi ieri". Così Matteo Salvini su Facebook all'indomani degli scontri in città.

"Grazie alle mamme e ai papà di bimbi autistici che combattono perché la Regione non lasci i loro figli senza un sostegno. Ai ragazzi dei Vigili del Fuoco che hanno vinto un concorso e vorrebbero essere assunti. Ai medici che vorrebbero ospedali migliori. Ai disoccupati che non chiedono favori ma un lavoro degno, senza dover scappare all'estero. Ai residenti delle case popolari ostaggio di clandestini e abusivi. Ai poliziotti e ai carabinieri che vorrebbero lavorare tranquillamente, senza centri a-sociali che sfasciano le città. Agli avvocati che vorrebbero processi con tempi brevi e certi. Ai commercianti che combattono fra abusivo di ogni tipo e un Comune che li ammazza di tasse. Agli artisti che non vogliono abbassarsi a dire "sono di sinistra e odio Salvini" per poter lavorare. Agli studenti e agli insegnanti che vogliono cambiare la "buona scuola" fasulla di Renzi e non vogliono lasciare la loro città. GRAZIE a chi c'era, per conoscersi, per capirsi e per superare vecchie diffidenze, e a chi ci ha seguito sui social (un milione di persone raggiunte su FB e #SalviniNapoli primo a livello nazionale su Twitter!) noi cambieremo Napoli, il Sud e l'Italia intera. E poi toccherà all'Unione Europea, una gabbia da cui liberarsi. GRAZIE, sono orgoglioso, emozionato e determinato".

Poi, il riferimento a De Magistris: "Sull'indegno sindaco non spreco parole: come diceva Totó ci sono uomini (che lavorano) e caporali (che sfruttano). A voi decidere fra chi piazzarlo".