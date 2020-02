Salvini salta Scampia: solo comizio all'Augusteo

Il leader della Lega, Matteo Salvini spiazza tutti e rinuncia all'incontro a Scampia nella sua tappa napoletana in vista delle elezioni suppletive di domenica 23 febbraio. Il senatore ha deciso di rinunciare alla visita al centro sportivo Pino Maddaloni di via della Resistenza scegliendo di fare solo il comizio previsto al teatro Augusteo. Ad attenderlo nel quartiere c'erano anche le Sardine che stanno organizzando da tempo una contro-manifestazione per protestare contro il suo arrivo. Oggi stesso il leader delle Sardine, Mattia Santori è venuto in città per un incontro con il gruppo napoletano nella sede della Municipalità Scampia.

L'ex ministro dell'Interno ha spiazzato tutti con un colpo a sorpresa, probabilmente per togliere la piazza alle Sardine ed evitare un confronto tra militanti. Molto più confortevole l'ipotesi dell'incontro all'Augusteo dove sarà attorniato dai suoi sostenitori campani. L'appuntamento a Scampia era previsto per le 17 mentre quello all'Augusteo rimane confermato per le 18 e 30. Le Sardine napoletane avevano comunque già organizzato una manifestazione a piazza Dante in concomitanza con il suo comizio a teatro.