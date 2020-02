Salvini a Napoli: "Lavoriamo al nome per mandare a casa De Luca"

C'è ancora un punto interrogativo nella griglia di partenza per elezioni regionali in Campania. Il centrodestra non ha ancora indicato il candidato presidente: "Stiamo lavorando a una squadra ampia e forte che possa mandare De Luca a casa" ha affermato Matteo Salvini pochi minuti prima di salire sul palco del Teatro Augusteo di Napoli, dove ha incontrato i sostenitori della Lega.

Eppure, lo scorso 13 dicembre, sempre da Napoli, il leader verde aveva dato il via libera al nome di Stefano Caldoro avanzato da Silvio Berluscono, assicurando che a breve ci sarebbe stata l'ufficialità. Oltre due mesi dopo non ci sono ancora certezze. Anzi, Salvini sembra fare un passo indietro su Caldoro quando i giornalisti gli pongono la domanda precisa: "Non parlo di nomi, non mi interessano. E' importante la squadra".

L'ex ministro ha smentito frizioni all'interno della colazione, con Fratelli d'Italia poco convinta della proposta di Forza Italia: "Batteremo De Luca insieme agli alleati, con una squadra ancora più ampia. Dopo De Luca e de Magistris a Napoli e in Campania serve un lavoro intenso per mettere a posto le cose".

Salute, rifiuti, ma soprattutto sicurezza. Matteo Salvini punta il dito contro l'intenzione del Governo di cancellare i decreti sicurezza: "A Napoli ci hanno consentito di assumere vigili urbani e poliziotti, di installare telecamere e di finanziare 'strade sicure'. Chi vuole cancellare i decreti è nemico dell'Italia".