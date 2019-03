Matteo Salvini venerdì torna a Napoli

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini tornerà a Napoli venerdì 15 marzo. Il leader della Lega sarà alle 15 in prefettura dove presiederà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Il ministro torna in città per toccare con mano se ci siano stati dei miglioramenti rispetto ai suoi ultimi incontri. Salvini era stato in Campania proprio a poche ore di distanza dall'attentato alla pizzeria di Gino Sorbillo con il quale si incontrò per dimostrargli la sua solidarietà.

Gli ultimi eventi a Napoli

Tanti gli avvenimenti che si sono succeduti sia a Napoli che in provincia che rendono necessario il suo ritorno nel capoluogo partenopeo. Tanti i fatti di cronaca nera, soprattutto ai danni di donne indifese, oltre che l'importante arresto del latitante Marco Di Lauro. Al termine dell'incontro ci sarà una conferenza stampa del ministro che racconterà gli ultimi sviluppi ai giornalisti.