Salvini a Napoli ne ha per tutti: "Via de Magistris e De Luca, governeremo noi"

Il segretario della Lega Matteo Salvini è oggi a Napoli, per una lezione nella scuola dell'associazione "Fino a prova contraria" di Annalisa Chirico. Salvini ha colto l'occasione per lanciare stoccate a tutti i suoi avversari politici, da Luigi de Magistris fino agli esponenti della compagine di Governo.

"In un Paese normale un Governo che non rappresenta l'Italia non sarebbe neanche nato e avremmo chiesto il voto agli italiani - ha detto arrivato in città l'ex ministro dell'Interno - Intanto limitiamo i loro danni, che sull'immigrazione in un mese sono già tanti, e poi stiamo studiando per tornare al Governo in maniera più coerente rispetto a quanto non fosse l'alleanza con il M5S, che veramente più li conosco e più li evito".

Questo, per Salvini, è "il governo dei no, da loro mi aspetto poco e niente. Hanno bloccato la flat tax, il taglio delle tasse, l'autonomia, litigano sulla giustizia, sulla riforma della scuola e sulle infrastrutture". Secondo il numero uno del carroccio le liti faranno cadere il nuovo esecutivo e - ha aggiunto - "io tornerò ministro".

Salvini e la Campania

Già prima dell'arrivo in città aveva su Twitter punzecchiato il sindaco partenopeo: "Napoli, il sindaco clandestino offre case agli immigrati. Peggio lui o la Raggi? Mamma mia". Poi ha proseguito sulla stessa linea in un'intervista a Canale 21. "Via De Luca e de Magistris - ha dichiarato Salvini - in Campania da anni si assiste all’aumento di problemi ormai divenuti cronici nella sanità come le lunghe liste di attesa, l’emergenza rifiuti, trasporti poco efficienti".

"Per le prossime elezioni regionali in Campania ci sarà un centro-destra aperto a tutte le liste civiche, a tutto ciò che non è Pd o 5Stelle - ha spiegato il leader leghista - Noi non abbiamo ancora un consigliere regionale della Lega, ci impegneremo per poter essere eletti e governare i modo diligente come la Lega fa nelle altre regioni. Quando eravamo al Governo, abbiamo avuto attenzione su Napoli".