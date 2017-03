Salvini: “Napoli? Non ho mai detto frasi contro la città”

Contestazioni in corso in via Chiatamone, per la visita a sorpresa del segretario leghista Matteo Salvini nella redazione del Mattino. Mentre all'esterno continuano i cori contro il numero 1 della lega, il giornale ha riportato alcuni stralci dell'incontro, un forum tra Salvini, il direttore Alessandro Barbano e i giornalisti Pietro Perone e Marco Esposito.

Il leghista ritratta gli attacchi al Sud: “Napoli non è solo gli assenteisti dell'ospedale di Napoli”, e loda l'oncologo Antonio Giordano (ricercatore emigrato negli Usa). “Partendo dalla differenza passata reciproca – prosegue – sono qui perché penso che si vince o si perde tutti insieme”. “Non ho mai detto frasi da stadio contro la città, e anzi ieri ho sentito Aurelio de Laurentiis per augurargli di passare il turno in Champions”.

Salvini non risparmia critiche a sindaco di Napoli e governatore della Campania. Su de Magistris: “A me spiace che Napoli sia rappresentata da gente come Luigi de Magistris”. Su De Luca invece affonda: “Non sa spendere i fondi europei”. Gli intervistatori poi definiscono “lacunosa” la risposta del leader leghista a proposito delle differenze di spesa tra Sud e Nord.