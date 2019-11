Salvini: "La Campania ha voglia di Lega"

La Lega punta a guidare il centrodestra alle prossime elezioni regionali, che si terranno nella primavera 2020. Ci ha girato un po' intorno Matteo Salvini, al cinema Metropolitan di Napoli per aprire la campagna elettorale, ma alla fine il messaggio è stato chiaro: "Puntiamo a diventare il primo partito in Campania". Ancora nessun nome da candidare al ruolo di governatore ("Lo sceglieremo alla fine del percorso con gli alleati") ma dal leader del Carroccio sono arrivate parole al vetriolo per de Magistris, De Luca e Di Maio: "Sono la rovina di Napoli e i napoletani sono stanchi". Salvini lancia la sfida: "Questo popolo ha enorme voglia di buon governo, di lavoro, di trasparenza, di tempi d'attesa ridotti nella Sanità. Cose che non faremo in cinque giorni ma che puntiamo a fare in cinque anni".