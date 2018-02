Salvini torna in provincia di Napoli: mercoledì sarà a Calvizzano

Il leader della Lega e candidato premier Matteo Salvini torna in provincia di Napoli, precisamente a Calvizzano. Salvini sarà all'Hotel 'Villa Holiday' di Calvizzano, in via Martiri di Kindu, mercoledì 21 febbraio alle 18:30. Salvini aveva annunciato la volontà di sfidare Matteo Renzi proprio nel collegio napoletano in cui è candidato l'ex primo ministro, salvo poi candidarsi in Calabria.