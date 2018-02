Renzi in città: “Si riparte dalla disarmante bellezza di Napoli”

Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi è oggi in visita a Napoli. È arrivato in città ieri sera, come raccontato da lui stesso sulla propria pagina ufficiale, giungendo in albergo intorno a mezzanotte.

“Si riparte dalla disarmante bellezza di Napoli”, ha scritto. Un arrivo in sordina rispetto al passato, probabilmente anche a causa dell'inchiesta che negli ultimi giorni pare coinvolgere Roberto De Luca, assessore al Bilancio del Comune di Salerno e figlio del governatore campano Vincenzo.

Inizialmente non molte le dichiarazioni rese alla stampa nel corso del suo giro in città. In un primo momento l'ex premier ha parlato di Bagnoli. “Il percorso (di riqualificazione, ndR) va avanti – ha spiegato all'Unione Industriali – Capisco la preoccupazione ma i soldi ora ci sono, quelli di prima erano finti, erano soldi del Monopoli”. “I soldi ora ci sono, il commissario c'è e va avanti – ha proseguito – ci sono le procedure sbloccate. È chiaro che i lavori vanno avanti, ma non è la cosa più facile del mondo, d'altra parte è la bonifica più importante d'Europa. Ma è una cosa che va avanti ed è da verificare passo passo”.

“La Terra dei fuochi deve tornare a essere presidio di bellezza. Ci abbiamo messo i fondi. Si sta lavorando – ha spiegato l'ex presidente del Consiglio a proposito dell'inchiesta Sma – È necessario che l'Anac segua i processi affinché non ci sia chi continua a mangiare”. “Mi sono fermato a casa di Raffaele Cantone – ha aggiunto – che è per noi punto di riferimento, poi ho visto l'area delle ecoballe. È partita di lì la mia esperienza di segretario, di lì è nata la legge contro gli ecoreati, che oggi sono puniti severamente”.

Nel pomeriggio il segretario Pd ha quindi raggiunto Giugliano, sebbene con un paio d'ore di ritardo sul ruolino di marcia. Gremita la sala di Palazzo Palumbo. L'ex premier ha salutato alcuni cittadini all'esterno intrattenendosi con loro.