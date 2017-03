Mattarella torna a Napoli: il Capo dello Stato sarà a Pietrarsa

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Napoli, dopo la vacanza di qualche giorno a Villa Rosebery all'inizio del 2017.

Il Capo dello Stato sarà in città venerdì 31 marzo per l'inaugurazione del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, fissata per le ore 11,00.

Per l'occasione il Comune di Napoli ha istituito un temporaneo dispositivo di traffico in via Pietrarsa, dove ci sarà la chiusura temporanea dalle ore 00,00 alle ore 15,00 del 31 marzo, e comunque fino a cessate esigenze.



Sarà consentito il transito e la sosta esclusivamente ai mezzi delle forze dell'ordine e ai mezzi accreditati da Prefettura e Questura.