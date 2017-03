Mattarella, arriva al Museo Ferroviario sul "Pietrarsa Express"

Il Presidente della Repubblica è arrivato al museo Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Sul luogo della prima tratta ferroviaria italiana, la Napoli-Portici, Sergio Mattarella è stato accolto dai vertici delle Ferrovie - l’amministratore delegato Renato Mazzoncini e il presidente della Fondazione Mauro Moretti - dal prefetto, dal vicesindaco di Napoli Raffaele Del Giudice, dal commissario prefettizio del comune di Portici, dal governatore Vincenzo De Luca.

Sergio Mattarella ha viaggiato a bordo del treno storico, il "Pietrarsa Express", composto da carrozze d'epoca "Centoporte" e “Corbellini”, trainate da una coppia di locomotive elettriche E626.

Il Capo dello Stato mancava in città dalla sua vacanza a Villa Rosebery, durata alcuni giorni, all'inizio del 2017. La sua visita arriva in occasione della ristrutturazione del museo, struttura che si candida a meta del turismo internazionale.

Dispositivi straordinari di traffico in via Pietrarsa, con chiusura temporanea della strada fino alle ore 15 eccetto per mezzi delle forze dell'ordine e mezzi accreditati da Prefettura e Questura.

