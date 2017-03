Mattarella in visita al Museo di Pietrarsa

Sergio Mattarella arriverà oggi, intorno alle 10.40, a Pietrarsa a bordo del treno della Presidenza della Repubblica. Il Presidente della Repubblica visiterà il museo per poi ripartire dopo poche ore, come previsto dal protocollo.

Saranno presenti i vertici delle Ferrovie: l’amministratore delegato Renato Mazzoncini e il presidente della Fondazione, Mauro Moretti.

Controlli serrati in via Pietrarsa, con l'accesso garantito solo per coloro che saranno accreditati.

Per l'occasione il Comune ha istituito un temporaneo dispositivo di traffico in via Pietrarsa, dove ci sarà la chiusura temporanea dalle ore 00,00 alle ore 15,00 del 31 marzo, e comunque fino a cessate esigenze.



Sarà consentito il transito e la sosta esclusivamente ai mezzi delle forze dell'ordine e ai mezzi accreditati da Prefettura e Questura.