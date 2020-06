Covid-19, atto di richiamo di osservanza norme della Regione su mascherine e smart working

La Regione Campania ha pubblicato sul Burc un atto di richiamo all'osservanza delle norme e raccomandazione in tema di attività in presenza (smart working).

Nell'atto il Governatore De Luca

RICHIAMA ALLE STRETTA OSSERVANZA

delle disposizioni statali e regionali vigenti, relative all'obbligo, fino al 14 luglio 2020:

a) di rispetto del divieto di assembramenti;

b) di indossare la mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, nonché in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento;

c) di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, e in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;

RACCOMANDA

a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di adeguare le misure organizzative adottate in tema di cd. smart working nelle pregresse fasi dell'emergenza all'attuale contesto, fattuale e normativo, sopra richiamato, onde consentire la modulazione delle attività in presenza dei dipendenti, in coerenza con le esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e con quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla ripresa delle attività produttive e commerciali, beninteso nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti con riferimento ai diversi comparti, a tutela dei lavoratori e dell'utenza.