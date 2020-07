De Luca: “Vedo gente che si alza la mascherina solo quando mi vede” (VIDEO)

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca torna sul tema delle mascherine e sul loro utilizzo. Lo fa in maniera “ironica” ma sfrutta l'occasione per lanciare un monito ai cittadini della regione. “Vedo persone che non mettono la mascherina e che la indossano solo quando mi vedono. Non è che dovete fare un piacere a me. Dovete farlo per la vostra salute e per quella dei vostri cari”. Queste le sue parole nel corso del consueto videomessaggio con il quale fa il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus. Il governatore ha esortato i cittadini campani a indossare sempre la mascherina nei luoghi pubblici e a farlo anche all'aperto quando si parla a distanze minime o quando si è insieme a molte persone.

